Dat is echt bullshit. De familie Assad is al vele decennia aan de macht in Syrië. En al die tijd is het land een bondgenoot van Rusland en daarvoor de Sovjetunie geweest. Nooit een Syrische vluchteling in Nederland gezien al die jaren. De vluchtelingenstroom kwam pas op gang toen Islamitische Staat begon met koppensnellen. Dat Assad daar vervolgens met de botte bijl op terughakte is slechts een gevolg daarvan.

Als je iemand de schuld van de ellende in Syrië wilt geven, dan zou ik kijken naar degenen die het bewind van Saddam Hoessein omver geworpen hebben. De daaropvolgende chaos in Irak was zeer vruchtbare grond voor IS.