Nederland heeft vier knuffelmarokkanen. 1. Badr Hari, die met vertederende beelden van vrouw en kind de bijnaam 'familieman' overnam van Rico Verhoeven, die helemaal in de war geraakte en (bad boy die hij is) een bosje bloemen naar Yolanthe stuurde om vervolgens zijn vriendin te verlaten. 2. Ali B., maar die is in het echt gewoon een keiharde zakenman die op zoek is naar zo veel mogelijk roepies. 3. Ayoub van The Voice of Holland, met zijn engelenstem, maar Nederland heeft hem keihard laten vallen ten faveure van de Hollandse kaasboer Stef. En 4. Hakim Ziyech, de beste Nederlandse voetballer aller tijden die eigenlijk een Marokkaanse voetballer is. Als het achtjarige pak bekakte yoghurt Roderik-Maurits graag 'Ziyechje' wil spelen bij een voetbalpartijtje in het Vondelpark ben je een enorme baas. Het linkerbeen van Hakim Ziyech is de oorlogsperiode van Picasso, de krent in de pap, het perfecte lapje vlees op de bbq, de opslag van je baas en de complimenten van je moeder. Hakim Ziyech is een prins op voetbalschoenen, de échte koning van Marokko, de burgemeester van Dronten en de tovenaar van Duivendrecht. Als wij de moeder van Ziyech zouden zien, zouden we haar bedanken dat ze 'm gebaard heeft en als onze zoon Hakim zou heten, was hij uiteraard niet vernoemd naar die doofstomme clown uit Sesamstraat, maar dan was hij vernoemd naar Hakim Ziyech, de voetballer van Ajax. Maar ja, Ziyech is geblesseerd, en de enige plek waar hij momenteel uitblinkt is de ziekenboeg. Hij doet dus helemaal niet mee als Ajax met minimaal 2-0 moet winnen van de Spaanse schopploeg Getafe. Dan moet Quincy Promes het maar doen, die is ook voetballer. Nu LIVE, RTL7.

Einde: Getafe door met 2-3