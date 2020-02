Er is m.i. sprake van twee fenomenen, die door elkaar worden gehaald.

Ten eerste is er inderdaad het zg vrije verkeer van personen binnen de EU lidstaten. In principe ben ik daar niet falikant tegen, maar, nogmaals, 'in principe'. Want het zou m.i. toch ook niet zo moeten zijn dat armere EU lidstaten - de zg MOE-landen - hun werkloosheid ongelimiteerd lozen naar rijkere West-Europese lidstaten. Ook hier zou Nederland moeten kijken: hoeveel Polen hebben we nodig in de bouw; wat komen Bulgaren en Roemenen hier eigenlijk doen? Is daar werkgelegenheid voor? En voor hoeveel Bulgaren en Roemenen dan ongeveer? En als dat aantal dan is bereikt, zouden we nieuwe migranten uit die landen moeten kunnen weigeren. Dat kan nu niet, dacht ik. Een land als de UK heeft - voornamelijk - om die reden voor de Brexit gestemd.

Een heel andere kwestie is de migratie uit islamitische en Afrikaanse landen, meestal onder het voorwendsel van 'vluchten' en 'asiel'. Ik dacht dat de term 'omvolking' specifiek op die migratie sloeg, maar correct me if I'm wrong. Mbt die migratie doen veel aluhoedjestheorieën de ronde, die ik totaal ongeloofwaardig acht. Die omvolkingstheorie gaat er van uit dat er een soort geheim plan bestaat om Europa bewust te overspoelen met moslims en Afrikanen, mensen die qua cultuur en geloof heel slecht compatibel zijn gebleken met westerse samenlevingen. Vaak zie je complottertjes dan de naam Koudenhove-Kalergi noemen, een obscure figuur van halverwege de vorige eeuw, die kennelijk ooit voor dit soort import uit derdewereldlanden heeft gepleit. Nou ja, dat zeg ik onder voorbehoud, want het fijne weet ik er inderdaad niet van, maar ik heb ook geen enkele behoefte om me erin te verdiepen (net zo min als ik me ga verdiepen in Roswell of de 'inside job' van 9/11).

Ik geloof niet in een EU-breed complot om hier zo veel mogelijk derdewereldlanders toe te laten. Dat wil niet zeggen dat er niet een heel groot probleem is met die massa-immigratie, maar dat komt m.i. eerder door labbekakkerigheid in Brussel om de buitengrenzen eindelijk eens af te grendelen, en totale onmacht om figuren die hier niet mogen zijn, uit te zetten, hetgeen ook weer een gevolg is van diezelfde labbekakkerigheid in Brussel om onwillige landen nou eindelijk eens de financiële duimschroeven aan te draaien.

En die - long overdue - maatregelen moeten eindelijk eens genomen worden, want er staan binnenkort nog veel grotere horden voor de deur, als we de meneer mogen geloven die vandaag uitgebreid in de Volkskrant wordt geïnterviewd. Lees en huiver:

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...