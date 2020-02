:

Want ik onze linkse verlichte voorlieden dan ook het meeste kwalijk neem, is dat ze het allemaal donders goed weten, maar toch de kant van dit soort tuig van de richel kiezen.

Zo'n mens als Halsema weet dat ook donders goed, maar blijft de Islamitische boel pamperen, faciliteren, en helpen.

Zo'n Gluiper als Pieter Jaap Aalbersberg, die uit dezelfde club komt, en nu NCTV is, en in zijn tijd als hoofdcommissaris uiterst dubieus met Jihadisme em Moskeeen is omgegaan.

Er is bijvoorbeeld in Amsterdam een moskee, die bepaald heeft, dat alleen Marokkaanse politiemensen op afspraak naar binnen mogen.

Hoever ben je dan de weg ten opzichte van je andere burgers kwijt?

Maar het schuift allemaal door naar boven.

Tricky Dicky Schoof, ook zo'n lekkere jongen toen hij NCTV was, is nu hoofd AIVD.

Zat te zweten bij de commissie, totdat hij doorkreeg dat ze er alleen voor de Buhne zaten, en niet van plan waren om een deuk in een pakje boter te slaan.