Mensen ter linkerzijde: misschien is dat gelijkhebberige of zelfs triomfantalisme niet zo erg nuttig.

Mensen ter rechterzijde: ja, er was ongetwijfeld van alles mis met deze gast. Maar dat kan nooit de hele verklaring zijn, daarvoor is het iets té toevallig dat het precies negen mensen van buitenlandse afkomst waren (ik realiseer me dat ik daarmee vast een voorschot neem op het onderzoek). Het gaat om de COMBINATIE van dit soort rare mensen aan de ene kant en een alomtegenwoordig en steeds meer mainstream ondergangsdenken ("onze beschaving gaat ten onder aan en moet verdedigd worden tegen de moslims/buitenlanders/vluchtelingen") aan de andere kant.

En nee, niet iedere FvD'er, PVV'er, AfD'er, Reaguurder is schuldig aan deze aanslag. Maar net zoals het onzin is om te zeggen dat de aanslagen in Londen, Manchester, Brussel, Madrid, etc, etc, niks met de islam te maken hebben, is het ook erg raar om te zeggen dat dit soort aanslagen (waar we er ook al heel wat van hebben gezien) niks met de nationalistische en antipluralistische ideologie van mensen als Baudet te maken hebben. In beide gevallen zijn de daders doorgaans heel open over hun motieven. En in beide gevallen geldt dat die motieven de ene keer het enige verhaal zijn, maar dat er ook vaak een cocktail is van motieven/omstandigheden/psychische problemen.

En dan nog zo het best zo kunnen zijn dat van de rechtsextremisten een veel groter deel niet helemaal goed bij z'n hoofd is dan bij de moslims.

Maar SOWIESO is waar dat zowel onder moslims als onder nationalisten veel meer mensen zijn die nog nooit geweld gepleegd hebben en ook veel meer dit dit soort aanslagen afkeuren. En ook dan kan het zijn dat die verhoudingen bij moslims ongunstiger zijn dan bij nationalisten. Maar waar het toont wel aan dat zowel de islam als het nationalisme niet PER DEFINITIE tot geweld leiden. En dat betekent dat je niet kunt zeggen dat iemand slecht is OMDAT 'ie moslim is of OMDAT 'ie nationalist is.

En dat laatste is precies wat er vaak wel gebeurt: 'moskeeën sluiten', 'grenzen dicht voor islamitische immigranten', 'koran verbieden', 'Marokkanen/moslims (in het Nederlandse debat is dat vaak hetzelfde) kunnen geen conducteur zijn'. Met zulke uitspraken doet het individu er niet meer toe, dat wordt alleen gezien als deel van dat bedreigende geheel, ONGEACHT hoe nobel en onberispelijk deze persoon is. En dat is ernstig. Daarom (hoewel ik het afkeur!) begrijp ik het triomfantalisme aan de linkerkant na dit soort aanslagen wel, omdat ze laten zien dat er onder nationalisten een SPECTRUM is van aanslagplegers naar aanslaggoedkeurders naar aanslagbegrijpers naar aanslagafkeurders, precies zoals dat spectrum er ook is onder moslims.