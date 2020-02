Dat we dit nog mogen meemaken. De PVV-leider die een D66-burgemeester complimenteert met de Rechte Rug. Het AZC in Weert, Limburg gaat definitief dicht, ondanks herhaalde verzoeken van het COA om de plek met 1000 Miele's toch vooral open te houden voor de nimmer aflatende asielinstroom van ongeveer 700 per week.



De afspraak met het COA was dat de gemeente Weert vijf jaar lang duizend asielzoekers zou opvangen. Op 15 september loopt die periode af. "Afspraak is afspraak", zei burgemeester Jos Heijmans een klein jaar geleden al bij 1Limburg.

Onbekend is wanneer de Burgemeester met Het Gestrekte Been (eerder al door GeenStijl uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar) de PVV-versierselen in ontvangst gaat nemen, en of-ie Remkes gaat opvolgen in Den Haag.