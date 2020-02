Eindelijk zeg, de afdeling PR van de Farmers Defence Force, alias 'de Strijders tegen het Kwaad', heeft het programma van het '100 % Alle Remmen Los'-feestje in Den Haag (woensdag 19 februari) bekendgemaakt. Festivaldirecteur Mark van den Oever opent het Farmers Defence Festival om 11.55 uur. Headliner is Mark Rutte, al is het nog niet bekend of hij überhaupt zin heeft om zich tien minuten lang de huid te laten volschelden door een stel boze burgers. Tevens schijnt zijn rider schijnt nogal ingewikkeld te zijn, want hij eist een schaal met zorgvuldig gesorteerde onderste stenen, 1.000 euro voor iedereen en een stel raddraaiers om in elkaar te slaan. Co-headliner is Carola Schouten en die kampt helaas met podiumvrees. Verder komen er nog heel veel gewichtige mensen die elkaar kunnen bevestigen in hun eigen gelijk. Puzzelen maar! Wie beukt waar een deur in, wie rijdt waar hekken omver en wie wordt waar uitgefloten? Blokkenschema na de klik.