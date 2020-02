Ik heb het allang opgegeven.

Dit is een politiek proces. Net als bij Geert Wilders. Ook dat is een politiek proces.



Mensen die niet de waarheid vertellen (meineed!). Die bewijsmateriaal achterhouden. Of uit het onderzoek houden. Of zelfs helemaal niet onderzoeken. Of zelfs weigeren te onderzoeken, nadat.mogelijk bewijs hen is voorgedragen. Politieke mensen die de internationale rechtsgang proberen te beïnvloeden.



Ik heb het al opgegeven.

MH17 is een politiek proces.

Die onderste steen gaat nooit boven komen.

Misschien pas wanneer Rukte weg is ...