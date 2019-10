Nou hèèèèèèèè hèèèèèèèè. Kijk. Wij gaan niet zeggen dat het de Oekraïners waren die dat vliegtuig hebben neergehaald. Want alles wijst erop dat het de Russen waren. Maar. Maar. Maar. Nadat we een week na de aanslag al wisten dat de halve sluiting van het luchtruim niet deugde. Nadat al lang duidelijk was dat de Oekraïners over MH17 ongestraft een potje lopen te liegen. Nadat minister Blok geprobeerd heeft de sluiting van het luchtruim ergens onder een Onderste Steen te begraven. Nadat bleek dat de Oekraïners onze onderzoekers hebben afgeluisterd. En nadat de Oekraïners verdachte Volodymyr Tsemach op het vliegtuig naar Moskou hebben gezet. Na dat alles dus besluit de Tweede Kamer eindelijk dat het zo niet langer gaat met dat apenland waar ons een verdrag mee door de democratische strot is geduwd. "Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de rol van Oekraïne in de MH17-ramp nader wordt onderzocht." Goed zo. Live debatstream DAARRR.