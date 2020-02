Uh, nee zo willen we het helemaal niet in NL.

We stemmen op zo'n eikel om zijn werk te doen in het land te besturen, niet om in het weekend met zijn foto/spandoek te gaan hannesen.

Na vier jaar roepen we dan geef ons kwartje terug, of geef onze 1000 euro terug of als baudet ooit wint, geef ons liberale vrije, open, democratische, rechtstaat terug. En stemmen we op de volgende eikel.

NEDERLAND NEDERLAND roepen we alleen met een biertje op als we wel op het EK mogen meedoen.

Dat zijn de regels en daar moet je het mee doen.