Er zit een grote fout in de PBL-doorrekeningen van het Klimaatakkoord. Dat zegt Thierry Baudet in een vier uur durende filibuster waarin hij het getal duizend miljard ontbindt in priemfactoren het PBL zelf tegen het AD: "Het gaat om grote bedragen." Het planbureau had bij de berekening van de kosten voor het vergroenen van huizen niet meegerekend dat aannemers graag winst maken, dat geld lenen geld kost (kijken die mensen nooit naar tv-reclames of zo?) en dat architecten, constructeurs en installatieadviseurs ook niet kunnen leven van de wind. Je zou haast denken dat die planbureaus uitgaan van een soort communistische inrichting van de economie.

Klimaatpaus Ed Nijpels heeft nog niet gereageerd, en dat snappen wij wel als we dit krantenknipseltje uit maart vorig jaar erbij halen, toen er al grote twijfels waren over de sommetjes van het PBL. "Klimaatakkoord-chef Ed Nijpels riep een dag eerder politici nog op om de doorrekening van de planbureaus te gebruiken als feiten. „Vanuit dit huis moeten de juiste verhalen worden verteld over de kosten van het klimaatbeleid”, hield de klimaatpaus de aanwezige Kamerleden voor." Nee Ed. Doorrekeningen zijn geen feiten. Als de huidige generatie politici ergens goed in is, dan is het in de rekening voor pijnlijke maatregelen zo ver naar de toekomst te verschuiven dat het hele basispad naar de hel geplaveid is met kartelpartijen die boter op hun hoofd hebben. Het dringt blijkbaar niet tot die dichtgetikte koppen in het Haagse lobbymoeras door dat voorspellen moeilijk is. Zeker de toekomst.

UPDATE: Planbureau slaat terug met PR-ruis, echt lekker voor het vertrouwen dit