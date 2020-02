Als we allemaal zogenaamd kleurenblind moeten worden, onze vooroordelen opzij leggen zelfs als die gebaseerd zijn op ervaring uit het verleden met bepaalde groepen en niet op ongefundeerde haat, en we zogenaamd allemaal gelijk zijn (en dan niet alleen in rechten blijkbaar), waarom dan die obsessie met welke kleur of sekse iemands personeel of maatschappelijke sector heeft?

En dan met name in beroepen van enig prestige, want niemand maakt bezwaar tegen een overschot blanke mannen onder de bouwvakkers, loodgieters of stratenmakers. Hooguit dat er zoveel mensen van kleur of vrouwen schoonmaker of huishoudster (pardon, ruimtelijk hygiënist en interieurtherapeut) moeten worden. Dat linkse personen en vrouwen het onderwijs domineren vindt men ook niet problematisch. De verontwaardiging is uiterst discriminerend selectief.

Als we allemaal gelijk zijn en onze kleur, geaardheid of geslacht er zogenaamd echt niet toe doet, waarom is het dan "beter" wanneer de X% werklozen een exacte afspiegeling zijn van de etnische, culturele, seksuele en geslachtelijke samenstelling van de maatschappij? Waarom is het goed als een blanke man niet aan een baan komt of ontslagen moet worden om een zogezegd zielig zorgwekkend geval aan te nemen? Is die blanke man geen gelijkwaardig mens? Je hebt één gelijk mens benadeeld om één gelijk mens te bevoordelen. Volgens je eigen racistische rekenkunde heb je dus nul komma nul bereikt.

Als we zogenaamd diversiteit moeten omarmen, en ieder mens in zijn\haar\xijr waarde laten, waarom moeten we dan koste wat het kost allemaal hetzelfde zijn en hetzelfde willen? Waarom moeten vrouwen onder dwang manwijven worden met mannelijke wensen en ambities, mannen verwijfde metroseksuelen, zelfs als dit volledig tegen hun persoonlijke wensen of biologische geaardheid ingaat? Ze moeten kennelijk maar in de kast leven. Alles moet er blijkbaar op gericht zijn elk kind gelijk te schakelen tot een compleet kleurloze, karakterloze, gecollectiviseerde en totaal inwisselbare kloon.

Ik weet niet welke ideologische verdwazing hier precies achter zit, maar met vrijheid of diversiteit heeft het werkelijk geen moer te maken.