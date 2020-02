Het is te tragisch voor woorden dat er heden ten dage nog mensen zijn die menen elkaar te moeten beoordelen op een kleurtje, maar het is zo: vandaag om 15.15u presenteert de voetbalbond KNVB een plan van aanpak tegen racisme. Stelt NRC de oerdomme retorische vraag: "Is dat een probleem van het voetbal of een maatschappelijk probleem dat zich zo nu en dan ook in het stadion voordoet?" Bij NRC denken ze kennelijk dat de gemiddelde leeftijd van hun lezers acht jaar is, want natúúrlijk is het een maatschappelijk probleem. De voetbaltribune is heus geen nonnenklooster, maar daar hebben de kansloze tokkies ineens een platform en een camera op hun neus, waardoor het hele land het ziet. Als je met je tevens kansloze buren in je kansloze voortuin van je kansloze wijk Den Bosch-De Hambaken kansloze opmerkingen maakt over 'zwarten' dan ziet en hoort niemand je kansloze onversneden racisme.

Enfin, nu gaan ze bij de KNVB op zoek naar het gouden ei. Bij de KNVB. Het jammere is: de KNVB is de aller-, aller-, allerslechtste organisatie in het oplossen van maatschappelijke problemen. Zo lanceerde de KNVB in 2012 ook al een plan. Het plan homoacceptatie. Iets met vertrouwenspersonen ofzo, en de KNVB richt zich op het creëren van bewustzijn bij jeugdtrainers. Nou nou dat is toch een succes zeg. We zagen KNVB'ers tijdens de Gay Pride op een voetbalboot, lekker dansen met een pina colada in de hand, wat waren ze toch allemaal lekker inclusief. De KNVB vond uitspraken van Johan Derksen 'verderfelijk', de KNVB staat hand in hand met Ellie Lust aan de goede kant van de geschiedenis. Aanvoerders kregen een 'regenboogarmband', speciaal ontwikkeld om homofobie tegen te gaan, een actie die de KNVB zelf 'een mooi en krachtig statement' noemde. Een REGENBOOGARMBAND. Trainers en scheidsrechters droegen een regenboogspeldje, wat een prachtig gebaar, niet normaal, iedereen was helemaal emotioneel. Presentatoren van FOX Sports interviewden spelers met een regenboogmicrofoon. En ineens stopten alle tokkies op de tribune met het zingen van 'het zijn de homo's ja ja het zijn de homo's uit Breda' - O NEE TOCH NIET.

En nu komt de KNVB met een 'aanvalsplan racisme'. Racisme, daar zijn ze bij de KNVB ook al jaren tevergeefs mee bezig, want die bij de KNVB hebben geen flauw idee. Het Nederlands elftal in zwart-witte shirts. Met z'n allen hand in hand in een kringetje staan. Polsbandjes om de armen van spelers. Voetballers die met z'n allen achter een of ander suf bord staan. Reclames op televisie: 'Zeg nee tegen racisme'. Een minuutje stilstaan met z'n allen. Een 'handshake'. Reclames op de borden. Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, die van de weeromstuit zelf maar iets bedenken. "We steunen alles." Het is kansloze, deugende, trieste SYMBOOLPOLITIEK. Meer is het niet.

En als een stel amoebes uit Den Bosch een donkere speler van de tegenstander uitscheldt voor 'kankerzwarte' en 'kankerkatoenplukker' zou je die gekken keihard moeten aanpakken, maar wat gebeurt er? Na een treinramp van een verklaring en heel veel gesteggel volgt er één stadionverbod. Eéntje. En dan willen ze ook niet zeggen voor hoeveel jaar dat stadionverbod is. Dus dan kunnen we heel gezellig met z'n allen verzamelen achter 'say no to racism'-bordjes en 'aanvalsplannen racisme' verzinnen, maar als DÁT de uitkomst is van de meest besproken racismezaak van de voorbije jaren op de Nederlandse velden, dan sta je bij de aftrap van je aanvalsplan al met 5-0 achter.

UPDATE: Puntenaftrek voor clubs die te weinig doen tegen racisme. Dat is geen dadergerichte aanpak, dat is gewoon alles op een hoop schuiven.

UPDATE: Oh en er komt een aanmoedigingsspotje en aan app. Heel erg des KNVB's allemaal.

UPDATE - Zucht