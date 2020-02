Stel, u wordt in het volgend leven een varkensachtige... Bijvoorbeeld omdat u uit naam van God mensen hebt opgeblazen, noem maar een zijstraat.

Zou u dan:

A. Een varken willen worden met 90+% kans op een niet sadistische boer als stalmeester, een warme stal, niet te heet, niet te koud? Alle dagen ruim voorradig het lekkerste eten om u flink vet te mesten? En bedenk, varkens doen niet aan de lijn, mode of fatshaming. U kunt schaamteloos uw platte snuit in die trog steken en vreten maar. U krijgt antibiotica en andere medicijnen als u ziek wordt (of zelfs preventief), en aan het eind van uw leven, voordat de aftakeling inzet wordt u relatief snel om zeep geholpen door een D66-slager die daarna uw interne organen doneert als delicatesse en uw lillend vlees als speklapje op het bordje laat eindigen van vele dankbare mensen. En bent u een mannetje dat niet (onverdoofd) gecastreerd is, heeft u orgasmes die minutenlang duren. Uw biggetjes worden ontzorgd opgevoed met een zelfde regime. Of;

B. U wordt een wild zwijn, moet maar zien of u ergens in de Oostvaardersplassen of in een dorpje in voormalig Gallië uw kostje bij elkaar weet te scharrelen. Geen onderdak, dus wind, regen, kou en zengende zon, tenzij misschien onder een boom mogen tijdens een regenbui. Hopelijk zonder onweer, anders eindigt u vroegtijdig als een barbecue voor de maden. U krijgt geen antibiotica, dus als u ziek wordt ongezien sterven aan de varkensvlektyfus. Langgerekt en pijnlijk, want geen mens komt u met een snelle bout door de kop of zelfs maar mes langs de slagaderen uit uw lijden verlossen. Als u geluk heeft komt er misschien een jager aan die u moet afschieten wegens noodzaakt tot minder, minder, minder zwijnen wegens de enorme overlast en schade die u geeft aan landbouwgewassen. Ook leeft u in het wild ongeveer de helft van de tijd die u in gevangenschap had doorgebracht. Met een beetje pech eindigt u in de klauwen en kaken van een lynx of een wolf, evenals uw speenvarkentjes.

Maar nee, de Natuur is zo mooi en de mens is toch (altijd) zo wreed...

Gewoon de huidige wet handhaven, zonder er een politieke pr-stunt van te maken, plus zo humaan, angstloos, stressloos en pijnloos mogelijk slachten. Wellicht op de plek van fok en leven om transportstress te voorkomen. Maar een compleet stressvrij leven en soepele dood, dat is de meeste mensen ook niet gegeven, laat staan de wilde diertjes. Vega's (en voor hen is dit soort PVV-acties slechts een tussenstation op weg naar dat doel) willen koste wat het kost dat de dierenvariant van het viersterrenhotel verdwijnt. Zichzelf inbeeldend en propaganderend dat de uitzondering van de sadistische boer of slager de regel is, en die nooit gecontroleerd of bestraft kan worden zonder totaalverbod. Zodat alleen de wilde, onvrijwillige en nog wredere survivaltocht overblijft. Zoiets als het huwelijk verbieden want er is zoveel huiselijk geweld.

Ze hebben hun prioriteiten goed op een rijtje i.i.g., net als de PVV blijkbaar. Maar ja, zielige diertjes doet het bijna net zo goed als zielige kindertjes.