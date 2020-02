We doen echt alles om het te vermijden hoor, maar soms kijken we per ongeluk in een spiegel. En dan concluderen we toch maar dat teer, tijd, drank, drugs en de frituurpan zich langzaamaan laten gelden. Doe je niks meer aan, tenminste dat dáchten we, tot vandaag. We leerden namelijk dat er jaarlijks zo'n 50.000 botoxbehandelingen bij mannen uitgevoerd worden. "16 procent van de behandelingen met zogeheten ‘injectables’ werd in 2018 bij een man uitgevoerd. Een jaar eerder was dit nog 12 procent. Onder injectables vallen naast botox ook fillers, waarbij bepaalde delen van het gezicht, zoals de lippen of jukbeenderen, worden opgevuld zodat er meer ‘volume’ ontstaat." En waarom zouden ze ook niet. Ze durven er vervolgens alleen niet openlijk voor uit te komen uit angst het etiket "moeilijke homo" of "onwijze flikker" van collega's en 'vrienden' te krijgen.

Maar we zitten dan misschien gevangen in dit lichaam van spijt, van binnen zijn we nog altijd de jonge goden met een 7 voor gym. Neem de 64-jarige mooie lul Wim uit Dordrecht bijvoorbeeld: "Ik heb een drukke carrière en heb daarnaast tien jaar mantelzorg voor mijn ouders gedaan. Daarna zag ik in de spiegel dat de tijd zijn sporen had achtergelaten. Wat ik in de spiegel zag, rijmde niet meer met hoe ik mij van binnen voelde. Ik leef in een moderne maatschappij, ik heb het geld en de tijd. Waarom zou ik wel kreukels uit mijn auto laten halen om ’m mooi te houden, maar niet uit mijn hoofd?" En zo is het young king, leef je beste leven. Ook hij durft er niet voor uit te komen, maar het ontmantelen van dit taboe lijkt ons een prima heuvel om op te sterven deze lente.