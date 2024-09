Er komt een KRO-documentaire over een voormalig Miss Universe Nederland, Stephanie Tency, die vroeger heel mooi was en daarom ook Miss Universe Nederland werd, en toen met 'talloze cosmetische ingrepen' heel erg haar best deed om op Catwoman (NSFW) te lijken. Nu waarschuwt ze voor die 'talloze cosmetische ingrepen'. Ja ongelooflijke TRUUS. We zijn hier unaniem tégen botox en lifts en gedoe want je bent mooi zoals je bent (❤️) en de meeste mannen prikken zo door die gare botox heen, maar áls je dan al iets laat versleutelen is het natuurlijk niet slim om compleet Schoemacher te gaan. Bij een olielek zet je er ook niet meteen vier nieuwe banden op. Nou ja, en nu waarschuwt deze mevrouw dus voor 'de gevaren van talloze cosmetische ingrepen' en dat er iets moet 'veranderen in de maatschappij'. TSJA.