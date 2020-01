:

..... want dat kan een trauma voor het leven opleveren. Hoe de gestokene zich de rest van zijn/haar leven voelt is minder belangrijk.

Anderzijds: in de kringen van deze 'jongeren' is een of meer dagen vastzitten enorm statusverhogend. Als je nog niet gezeten hebt ben je een zwitsalletje. Was er niet ooit een oud-politicus die stelde dat dit tuig vernederd moest worden ten overstaan van hun matties? Dus publiekelijk, in oranje overall onder begeleiding in eigen buurt schoffelen, papierruimen, snoeien (oh wacht....), vegen, plastic ruimen. Maandenlang. Iedere dag direct vanuit school.