Lage bijtelling is geen subsidie, maar een fiscaal voordeel.

Tesla's kosten in NL, DE, BE, FR nagenoeg even veel geld voor de aanschaf.

Er is dus geen subsidie gegeven op Tesla's.

Hoge bijtelling, als 22 of 25% is diefstal, maar dat slikt iedereen al jaren.

BPM is ook oplichting en ook dat betalen we braaf. Logisch aangezien het in prijs verrekend zit, maar toch, daar hoor je nooit iemand over. Wel janken en anderen een fiscaal voordeel misgunnen en aan de andere kant je zelf al decennia in je kontje laten nemen door de overheid. Het is wellicht ook dat gebrek aan inzicht en zelfreflectie waarom deze jankers zich in een positie bevinden dat ze niet in staat zijn om zelf ook van dit voordeel te profiteren.

Is de zelfde jank discussie van huurders dat ze geen HRA hebben. Hoe onzinnig HRA, zeker nu gezien lage rente standen is, het is er en als je daarvan wilt profiteren, moet je dus gewoon een huis kopen in plaats van huren. (En niet vergeten dat er dan zoiets bestaat als eigenwoning waarde forfait)

En nee, heb zelf geen Tesla of andere EV, zijn grappige dingen maar mis de emotie en beleving in zo'n ding. Maar gun het iedereen die er heppy de peppy mee is, zowel het bijtellings voordeel als het snoeven dat je electrisch rijdt van harte.