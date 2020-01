Jongens jongens jongens de verjaardag van Rob Jetten. Iedereen kan z'n zwemspullen thuislaten en ze worden niet thuisgebracht. Al om 19.00 uur gaat het helemaal los, want daar is Houssni van 'Topgezelligheden Houssni'. Rutger Schonis heeft 'm gebeld, want Rutger de Gangster heeft allemaal nummertjes. Hij probeert nog te inventariseren wat iedereen wil hebben, maar van Kees Verhoeven moet hij z'n bek houden want aan democratische processen hebben ze een broertje dood. Rob Jetten krijgt een xtc-pil in z'n klauwen gedrukt. 220mg MDMA, dat wordt rammen! Rob wil de pil delen met Paul van Meenen, die echter al aan een crackpijp zit te lurken. Paul gaat he-le-maal naar de tering, vanavond. Pia Dijkstra beukt samen met Vera Bergkamp compleet door het geluid door de paddo's. Pia belandt in een bad trip en ze probeert van iedereen de organen op te eten, erg afgrijselijk allemaal. Vera gaat eerlijk gezegd best wel lekker, ze probeert met allemaal kerels de plee in te duiken maar er is vooralsnog weinig interesse. Kees Verhoeven op zijn beurt is meer een ghb-man. Hij biedt zijn stagiaires wat aan. Ze willen niet, en dus haalt Kees maar wat te drinken voor ze. Gelukkig heeft hij ook rohypnol bij zich. Jan Paternotte is meer van het harde spul, in een hoekje probeert hij krokodil in zijn aderen te poeren. Het is hem ook wel af te zien dat hij al jarenlang gebruikt. Achraf Bouali rookt opium, je weet zelf, terwijl Sjoerd Sjoerdsma samen met zijn dubbelganger Steven van Weyenberg cocaïne aan het basen is. Die twee gaan vanavond compleet naar de ratten, zo hebben ze afgesproken. Het olijke duo Matthijs Sienot en Joost Sneller zit aan de crystal meth om de scherpe randjes eraf te halen. Boerenhater Tjeerd de Groot durft niet zo goed en hij rookt stukjes stro, vakkundig weggerold in een rode Rizla. Partijbons Jan Terlouw rookt paling. Iedereen gaat helemaal naar de driedubbele getver, de afterparty is bij Kees Verhoeven thuis want daar is nog ijs (vanille, én pistache!), er wordt nog wat coke besteld en de stagiaires mogen gewoon blijven slapen, en in de ochtend hebben ze geen idee meer wat er de avond ervoor is gebeurd. Rob Jetten voelt zich niet zo lekker en er zit kots in zijn Klimaatdrammer-trui. Prima snoepzak.