Aangifte via internet in een venstertje van 5x2 centimeter. Zit je half in je verhaal, dan verbreekt je browser de sessie. Je verhaal weg. Zo daalt de aangifte bereidheid, en dat is weer goed voor de cijfers.

Overigens ooit eens voor een oude vrouw uit de straat aangifte gedaan van internet oplichting/bedreiging. Heeft ze nooit reaktie op gehad.

Met wat marktplaats speurwerk achter een adres gekomen. Na 1 telefoontje met bepaalde beloftes richting de bedreiger was het ook opgelost. Het is niet de weg, maar wat moet je anders?