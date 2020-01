Gestopt met lezen na 'Wist je dat er met 5G getest is op Lowlands en dat ruim 100 mensen bloedneuzen kregen?' Want nee, dat wisten we niet. Wat we wel weten, is dat D66-snuifberen (*) die in de Colombiaanse enclave Lowlands afdansen in de Bravo op een brak festivalmengsel van coke, speed, anti-wormenmiddel en aspirine óók altijd een bloedneus krijgen. Het is iedere keer weer lachen om ze op maandagochtend met hun korstige neuzen mompelend bij pappie in de auto te zien stappen met een slap lulverhaal over 5G. Tiener-jellinek Vice schrijft er altijd van die lollige stukjes over trouwens, kijk maar eens. Voor wie zich desalniettemin wil aansluiten bij de absolute frontlinie van het contemporaine verzet tegen de Onverklaarbare Bloedneuzen, na de klik een fijne foto van halfjesvereniging 5G.