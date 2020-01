D66 introduceert: de vuurwerkloze plofkraak! Mannetjes lopen gewapend op een geldloper af, in wiens instructieboekje staat beschreven dat hij in dergelijke gevallen meteen als een plakkie kaas aan de vloer moet gaan kleven. Overvallers skoepen de geldcassettes, banjeren terug naar de auto en zijn binnen een minuut foetsie. Het (met inkt besmeurde) geld is aangetroffen bij afstortmachines van de Rabobank en gokkasten in de Schilderswijk. Politiemeneer heeft in Opsporing Verzocht stoere praat maar de officier van justitie heeft TIENDUIZEND BALLETJES uitgeloofd voor de eerlijke verrader, dus we kunnen rustig stellen dat het onderzoek muurvast zit. ZoekZoek Habibi in de regio Den Haag. Er zijn weliswaar twee verdachten aangehouden, vlakbij een shishalounge nou jaaaaaa zeg, maar zij weigeren te zingen. Pics na de klik.