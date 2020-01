Afstand snelweg A7 - Rottumerplaat

Veehouderij in wijde omgeving I (Den Andel)

Veehouderij in wijde omgeving II (Schier)

CONCLUSIE: Zijn tweet klopt!

Hoe die 14 kilo stikstof per hectare dan wel op Rottumerplaat terecht komt - we hebben geen idee. (Hint: er mag niemand op het eiland komen.) Maar het komt dus niet door 130 km/h vroemende SUV's op snelwegen en veehouders met veestapels in de Natura2000-buurt. Derhalve kan het Rapport Remkes in de biomassacentrale want anders zit straks iedere Nederlandse boer in Duitsland. Oh wacht, dat was gewoon de bedoeling van de hele stikstofcrisis.