Triest medianieuws. En dan nu eens niet over Eva Jinek. Nieuwe Maan-presentatrice Fidan Ekiz moet wieberen bij het moslimprogramma Nieuwe Maan. Ekiz wordt door de mullahs op het Mediapark omgevolkt door Abu El Miloudi. Dat meldt Mediacourant, dat overigens ook nog weet te melden dat El Miloudi "homo-intolerant" is. Fidan Ekiz had zich eerder deze week als tafeldame bij DWDD zeer kritisch uitgelaten over de mensenrechten in Iran, waar protesten door de ayatollahs bloedig neergeslagen worden, en over de hypocrisie van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66), die met een hoofddoek voor de Iraanse president Hassan Rouhani verscheen. Die opmerking is Ekiz nu fataal geworden. Nu maar hopen dat Fidan niet ontvoerd en uitgehuwelijkt wordt. Maar we vrezen het ergste.