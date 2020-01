Opsteker voor Agrarisch Nederland. Sliep-uit naar de haters van GroenLinks en VVD66. Boeren hoeven niet weg danwel die schitterende zeerverdiende TWEEDE PLEK op het WK Landbouw in te leveren. Het overgrote deel van Nederland vindt boeren en landbouwers hartstikke TOF. Wist u trouwens dat onze landbouw altijd al de goeiste was? Het miracle Néerlandais, de razendsnelle voorspoedige wederopbouw van Nederland na WOII had niet kunnen gebeuren zonder onze boeren. En zelfs De Gouden Eeuw was nooit van goud geweest als we in de zestiende eeuw niet van de geweldige effectieve innovatieve landbouwers hadden gehad. Gij geleuft dat nie? Lees het Rekenboek van Boer Hemmema er maar op na. Dus nu kappen in de Randstad met de Regiohaat. En haal wat bij de boer dit weekend ipv in de loeidure uitzuigsupermarkt. Goed weekend!

NB: Screenshot Stand.nl (momentopname vrijdag 15:00 uur) ietwat aangepast. Want Ghislaine Plaag willen we u niet aandoen.

En zo is het...