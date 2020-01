Machineonderdelen - Tulpen - Cultuur. Hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen maar dat is Nederlands export Top 3. We vonden Frans Bauer altijd al een prins en privacy-consultant, maar nu kan het helemaal niet meer stuk. Weinigen gingen hem voor: Rutger Hauer - Femke Jansen - Ferri Somogyi, en nu is het dus Frans' beurt. Ú vraagt zich misschien nog af wie de Super Bowl Halftime Show verzorgt. Ú vraagt zich misschien af wie Amazing Grace zingt als Amerika's volledige B2 Spirit-vloot van 20 toestellen een low pass over The Mall maakt terwijl Trump opnieuw ingezworen wordt. Maar wij weten het dus allang. En mocht het allemaal een grap blijken te zijn, dan zijn we moeilijk verneukt en kijken we nooit meer Bananensplit.

I came you against, oh hee ho.

(...)

Have you a moment for me.

Make some time for me free.