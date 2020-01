De allersappigste soap komt deze week uit Den Haag. Stad van Vrede, Recht & Achterbakse Kongsi's om De Mos een geintje te flikken. Het Migratiemuseum dokt al een jaar de huur niet. Moehaha.

Het museum kent een turbulente geschiedenis. Toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte begin 2018 bekend dat hij voormalig theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand wilde laten ombouwen tot een Migratiemuseum. Daarvoor had hij ook een miljoen euro over. Het museum moest niet alleen de geschiedenis tonen van de migratie naar Den Haag, maar ook aandacht besteden aan de 'huidige culturele diversiteit van de stad'. Er zouden naast tentoonstellingen ook debatten, manifestaties en filmvoorstellingen komen. (Omroep West)

Anno 2020 blijkt de huur al een jaar niet betaald, wordt de telefoon niet opgenomen, weigeren ze het pand te verlaten, is er 1,3 miljoen publiek geld verbrand en wordt er binnenkort een deurwaarder + 12 busjes Mobiele Eenheid naar het kraakpand gestuurd om op de deur te bonzen. (Wilt u mee krakers uit een pand zetten? Hier alle ME-opleidingen.)

En als al het tuig eruit geschopt is. Maken we van het Migratiemuseum een schitterend modern bejaardenhuis annex seniorencomplex (kale huur 150 euro, per kamer) met op Nederland 1 ingestelde televee's en een gezellige aula die we niet aula noemen (maar Fleur Agema Zaal), iedere dag een lekkere Hollandse maaltijd en tweemaal daags toilettenschoonmaak. En de rekening sturen we naar de PvdA. Wouter Bos weet ervan. This is the way.