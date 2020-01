In de Bunker in Amsterdam, de eerste inleidende zitting tegen Giërmo Brown, wel / o nee toch niet de moordenaar van Derk Wiersum, de advocaat die er wegens omstandigheden niet bij kan zijn. Het verhaal is bekend. Wiersum werd als advocaat van kroongetuige Nabil B. neergeschoten voor zijn woning, stereotype loopjongen Giërmo ('makkelijk beïnvloedbaar en een laag iq') gaat een jaar of dertig de cel in en of zijn opdrachtgever nou is opgepakt of niet, hij houdt z'n bek, want als voormalig instrument in een doodseskader weet hij donders goed wat er gebeurt als hij gaat zingen. Dan gaat iedereen slapen. Het is trouwens nog niet duidelijk of Giërmo de feiten waarvan hij wordt verdacht gaat bekennen of ontkennen, zegt Tjalling van der Goot, die in tegenstelling tot Derk Wiersum de advocaat is van Giërmo. Livetweets na de klik.

UPDATE: Wew, Giërmo heeft voor de moord 'contact' gehad met Wiersum. Hij benaderde hem 'meermalen in de nachtelijke uren'.

Dit is 'm

Kwakoe!