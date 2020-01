Sure, we hebben veel gespijbeld vroeger, maar de biologielessen waren we echt wel bij, met rode koontjes want je weet nooit wat voor spannends er tussen het determineren van een dooie knop en het staren in een microscoop naar een stapel cellen door over seksuele voortplanting verteld kon worden. En als dat dan gebeurde, dan hoorden we dat er biologisch gezien in de natuur niet één, niet drie, niet zestien, maar TWEE geslachten zijn. Mannetje. En vrouwtje. Nou schijn je tegenwoordig zelf te kunnen kiezen welke van de twee je wilt hebben en dat is allemaal best hoor, maar dat er vervolgens luidkeels geklapt moet worden voor ieder trending topic met een vlog dat zegt dat ie/ze/x eerst 46,XY was en nu 46,XX (of andersom, en alles er tussen in) omdat je anders een -foob bent, dat maakt het wel een tikkeltje vermoeiend allemaal. Ineens is die Nikkie - internationaal succesvolle YouTube-ondernemer - gereduceerd tot gendertotem maar iemands individuele issues zijn niet per definitie interessant voor iedereen. Mogen we in godsnaam nog gewoon onverschillig zijn over sekse & -uele voorkeur en het menselijk lichaam is geen LEGO - enfin wat Douglas Murray zegt want die zegt het altijd veel beter dan wij dat kunnen ⤵️⤵️⤵️ #like #share #subscribe ⤵️⤵️⤵️

.

Voorspelbaar propagendergedrag

De vlogger/ster in kwestie werd gechanteerd maar laat dat D66 niet in de weg staan van een goeie EmAnCiPaTiEtWeEt

Ja dat krijg je er nou van. Rapper Sjors ook al een wijf

En wij maar denken dat ie een Snickers was