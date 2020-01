3 mei is nog maar een paar dagen van vandaag en de grootste vraag is niet hoe lang de files naar Circuit Park Zandvoort zullen zijn, of de toiletten een beetje doorspoelen en of die schraal gezandstraalde zitkuipjes uit de vorige eeuw weer shinen en blinken in alle kleuren van de sponsorboog. Maar of het nieuw asfalt op tijd droog zal zijn. Want dáár is het te doen. Is de Tarzanbocht nog net zo Aah-eeh-ah-eeh-aaaaaah-eeh-ah-eeh-aaaaah! als toen aapmensen nog in conservenblikken over de baan bliezen? Roken de bandjes nog een beetje in de Marlborobocht, of mag die niet meer zo heten? En HOE HARD bankt deze half gerenoveerde Arie Luyendyk-bocht? Als je daar de macht over het stuur verliest, eindig je met je RB16 (presentatie: 12 februari) na een korte vlucht op de Kiss 'n Ride bij station Zandvoort. Begin maart staat er al een evenement op de Zandvoortse racekalender, dus de optimisten onder u kunnen opgelucht ademhalen, pessimisten kunnen wedjes gaan leggen en de strandtenthouders kunnen hun terras gaan opruimen...