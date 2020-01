Week 2 in de Grote Talkshow Oorlog van 2020. De geplaagde Jakhals Erik van Op1, die vorige week met de champagnefles stond te schudden, mag weer vooraan brallen en lallen in de dagelijke kijkcijferpolonaise, wegens meer dan 1 MILJOEN kijkertjes. Opnieuw een drama voor de naar RTL overgestapte NPO-coryfee Eva Jinek, die het weer niet waar kon maken. Ondanks De Indrukwekkende Tafel. De opgelapte Frits Wester keek diep in het glaasje bij Eva Jinek (die voor de gelegenheid shandy in haar standaard vaasje had getapt). En ja, die grap van Frits over NUL PROCENT bij het nieuws over de renteverlaging bij ABN AMRO was best geestig & brak al het ijs in de cocktail. Maar het was niet genoeg helaas. Het is nog niet bekend welke maatregelen RTL gaan nemen.