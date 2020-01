Aart Staartjes is vandaag overleden aan de gevolgen van verkeersongeluk in zijn brommobiel afgelopen vrijdag. Staartjes speelde als acteur van alles, nog wat & nog veel meer, waaronder zijn glansrol als Meneer Aart in Sesamstraat en verslaggever bij de Intocht van Sinterklaas toen dat nog gewoon de Intocht van Sinterklaas was. In zijn laatste jaren speelde Staartjes niet alleen een serieuze toprol in Waltz, maar ontpopte hij zich ook tot Sesamstraatactivist en gever van totale bazeninterviews, zoals deze. Hij werd 81 jaar. RIP.