Vergeet het paspoort van Obama, of de gestoorde geruchten over de gender van diens vrouw. De huidige president DONALD TRUMP IS EEN MIDDENOOSTIËR. Op de woordvoerderstelex van het Witte Huis (www.twitter.com) deelde de Ayatollah van Amerika in het Perzisch het bericht dat hij achter Iraanse studenten en demonstranten staat, die in Teheran de straat op zijn gegaan om foto’s van Qassem Sulemani te verscheuren, de door de Amerikanen doodgedronede generaal die volgens verschillende westerse media “een legende“ in eigen land was. Ook roepen en zingen ze (videodraad) dat het heersende regime moet opstappen, na het uit de lucht knallen van een onschuldige airliner.

Khamenei-jij-jippie-jippie-jee (werkt best goed, hè?) is ondertussen van zwijgen & ontkennen gedraaid naar toegeven en in nederigheid het hoofd buigen ten aanzien van vlucht PS752: staatskrant "Iran" kopt deze zondagmorgen "Onvergeeflijk" op een voorpagina waar alle namen van de slachtoffers in de vorm van een vliegtuigstaart zijn gedrukt. Of verliest het regime de grip op de media? Er zijn ook kranten die foto's van studentenprotesten drukken en zelfs om het aftreden van Khamenei & Ko roepen: zie deze drukpersdraad. Op dit moment is het onduidelijk of het drukker is bij de protesten, dan op de begrafenis van Sulemani - maar dat zal de Staatsomroep (de onze) straks heus wel netjes optellen.

Wel ff afwachten of de Amerikanen ditmaal een eventuele regime change een keer aan de eigen bevolking van Iran overlaten, want imperialistische overmoed uit het verleden leidde meestal maar tot meer oorlog en ellende in de toekomst. Dus hup Iraniërs, gooi die hijab maar bij het vuil en ZING voor het vrije woord.