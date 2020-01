Om gezichtsverlies bij Trump of Khamenei te voorkomen, wordt voor de vorm nog gedaan of het hier om een menselijke fout gaat.

Iran beweert dat PS752 een scherpe bocht maakte richting haar Republikeinse Garde, en daarom is neergeschoten. Dat blijkt niet uit de video, daar vliegt het toestel voordat het geraakt wordt in een rechte lijn. Je ziet de inkomende raket ook niet bijsturen. Dat het vliegtuig een bocht ingezet had, blijkt ook niet uit de laatste ruwe ADS-B data via Flightradar24.

Imam Khomeini International Airport is een drukke luchthaven die 9 miljoen passagiers per jaar verwerkt. De route waarop een vliegtuig mag naderen en vertrekken staan internationaal vastgelegd, alleen al om chaos in de lucht en botsingen tussen lijnvluchten te voorkomen. PS752 vloog netjes in een rechte lijn over deze voorgeschreven route. Ze deden niets verdachts of verkeerd.

De ongefundeerde beschuldiging van Iran dat vlucht PS752 een scherpe bocht naar rechts gemaakt zou hebben, is nogal problematisch. Bij zoiets simpels als een bird strike of een hartaanval bij een passagier kan het nodig zijn direct terug te keren naar de luchthaven. Als zo'n actie boven Iran zo wordt afgestraft, dan is dat luchtruim totaal ongeschikt voor burgerluchtvaart. Als Iran graag bij het minste of geringste willen schieten, moeten ze hun luchtruim sluiten.

PS752 was ook niet de eerste vlucht van die dag. De theorie op de NPO dat het luchtafweer misschien nog in een automatische stand stond, en daarom schoot, klopt daarom niet. Dan had een van de eerdere vluchten ook op de grond gelegen. In het uur ervoor vertrok QR491 naar Doha, TK873 naar Istanbul, SU513 naar Moskou en de PC513 naar Istanbul.

Hier heeft iemand naar een radarschermpje gekeken, een vlucht gezien die op een hoogte en richting vloog, waar regelmatig andere lijnvluchten vlogen. Het is namelijk de drukste westelijke aanvlieg- en vertrekroute vanuit deze drukke luchthaven. Deze militair weet uit zijn hoofd dat het om een burgervlucht gaat. Dat zit diep in zijn systeem, hij zag ze ieder kwartier voorbij komen.

Om gezichtsverlies bij Trump of Khamenei te voorkomen, wordt voor de vorm nog gedaan of het hier om een menselijke fout gaat. De boel wordt gesust en vergeten met een periode van maanden aan “onderzoek”, terwijl alles bekend is. Een katvanger zal tijdens een showproces veroordeeld worden, Jan Soldaat betaalt de rekening. Dat geeft beide heren de beleidsruimte minder te schieten.

We blijven achter met een Ayatollah Ali Khamenei die thuis de suggestie wekt dat hij de liquidatie op Qasem Soleimani gewroken heeft met een represaille op 57 mensen die via Kiev op weg waren naar Canada. Trump toonde aan dat de Iraanse elite niet onaantastbaar was, Khamenei heeft nu bewijs dat zachte Westerse doelen binnen schootsafstand zijn.

Het past binnen een reeks van de beschietingen van Saudische raffinaderijen, het kapen van olietankers, het ondersteunen van oorlogen in Syrië en Jemen. Alle oorzaken en aanleidingen van deze gevechtshandelingen bestaan nog, dus het zal doorgaan. Iran is lid van de doodscultus uit de zandbak. Iran voert zes proxyoorlogen tegen de Westerse bondgenoot Saudi-Arabië.

Ook vandaag gaan alle vluchten gewoon door, maar een oorlog zonder burgerslachtoffers bestaat niet. Slachtoffers in vliegtuigen zijn letterlijk en figuurlijk verheven, die hebben een hogere nieuwswaarde, maar de meeste burgers die in een oorlog omkomen, doen dat met twee voeten op de grond, in hun eigen omgeving of op de vlucht. Deze 176 passagiers zijn het topje van de ijsberg.

Na MH17 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vernietigend gereageerd dat Oekraïne het luchtruim niet had gesloten, de Nederlandse inlichtingendiensten geen ambtsbericht aan KLM hadden gegeven, en de KLM geen zelfstandige beslissing had genomen niet boven een actief oorlogsgebied te vliegen, waar al 16 toestellen waren neergehaald.

Die lessen zijn blijkbaar nog niet in de internationale luchtvaartwereld doorgedrongen. Iran heeft een centrale ligging en net zoals boven Syrië en Irak is het nog erg druk. Qatar & Dubai hebben geïnvesteerd in een functie als knooppunten voor internationaal luchtvaartverkeer, ze worden omringd door landen in verschillende mate van gewapend conflict.

Om alle oorlogsgebieden heenvliegen is een kostbaar geintje, dat lijnvluchten pragmatisch over conflictgebieden heenvliegen is een goed bewaard publiek geheim. Oplossingen zijn nog lang niet in zicht. Mocht er intelligent buitenaards leven zijn, rijden ze ons huisje stilletjes voorbij. Culturen zijn onverenigbaar, wapens & slachtoffers ruim beschikbaar en we vliegen & schieten gewoon door.

U mag derhalve ongeïnformeerd een beslissing nemen welke vlucht u nog neemt.