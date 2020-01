Ongelofelijk. Het is dan toch gelukt. Victorie op alle fronten voor de gevluchte NPO-koningin Eva Jinek bij haar nieuwe werkgever RTL4. Kijkcijfertjes weer boven het miljoen en de concurrent vernietigend verslagen. Okee. Er was een smerigheidje voor nodig; namelijk de aanzuigende werking van de mediabreed aangekondigde Totale NonRuzie tussen Lul Kleine & Anouk in TVOH waarbij "kankerhoer" gezegd zou zijn, maar dat was er allemaal uitgeknipt. En verder zat er gewoon een heel lang reclameblok in Jinek door over reclame te lullen met dinges van Tele2 en hem van de Gamma en pleegde tafelgast Rob Jetten zelfmoord door een cobra8 vuurpijl in zijn eigen oog af te steken (fast forward naar minuut 26) en daarmee het kabinet op te blazen door te zeggen dat coalitiegenoot Hugo de Jonge (CDA) een rechtsradicale nazi-uil is met z'n boreale praatjes over 80,000 migranten. Maar gefeliciteerd Eva. Je hebt het verdiend.