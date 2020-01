De ranzige randjes van de islam, openlijk uitgelegd op televisie. Het duurt twee decennia na 9/11, maar dan doet (nota bene) BNNVARA wel een serieuze poging. Sinan Can heeft uitstekende research gedaan en daarmee een scherpe historische tijdlijn van jihadisme in Nederland gevouwen. Heerlijk, die poldernaïviteit van voor 9/11, verbeeld door een argeloze duikschool in Eindhoven waar zo'n 150 baardmansen van de door Saudi's via de Waqf Foundation betaalde Al Fourqaan-moskee (al zeker drie decennia een jihadpaleis in het hart van Eindhoven, waar menig haatsjeik zijn praatjes kon en kan houden) duiktrainingen namen. Toen was het een koddig zicht, die onder water wapperende gezichtsbeharing. Terwijl we anno nu weten dat een hoop van die haatbaarden gekoppeld kunnen worden aan internationale islamitische aanslagen, uitreizigers en overige jihadfamilies.

Koekenbakker van het Kalifaat

In de docu zit ook Dadi Meki, tegenwoordig bekend als Mokhtar Mekkaoui, met zijn kalifaatmeisje Xaviera Swagemakers. Zij is sinds november terug in Nederland, na in 2013 naar Syrië uitgereisd te zijn. Hij werd in 2009 tot ongewenste Nederlander verklaard en is daar nu nog steeds boos over (zie huilie huilie in de video hierboven). Sloot in 2015 aan bij IS, maar verkocht naar eigen zeggen natuurlijk alleen koekjes. Ze werden begin 2018 opgepakt in Turkije, en in juli 2019 weer vrijgelaten. Tussen toen en november moet Can ze dus daar gesproken hebben.

De Lokroep is een weliswaar een veel te laat gemaakt, maar zorgvuldig geresearcht drieluik waarin de omslag van Koude Oorlog naar Heilige Strijd als staatsgevaar helder naar voren komt, van de oorspronkelijke naïviteit tot dat huidige, beklemmende 'hoe nu verder'-gevoel. Maar je blijft ook met een boel vragen zitten als je de ambtelijk corrupte überambtenaar en voormalig NCTV Dick Schoof ziet dralen en duiken, of Al Fourquaan-imam Mohammed Cheppih hoort monkelen dat jihad eigenlijk een soort nobele verzetsstrijd is die helaas door 9/11 een slechte naam heeft gekregen: er zitten lagen van ongemak ónder sommige interviews die onbenoemd blijven, en daarmee op zichzelf van een perpetuele naïviteit ten aanzien van de (radicale) islam getuigen.

En wij dan, met onze grondwet?

Gelukkig is daar Rob van Gijzel, sjeikslopende oud-burgemeester van 040 en sociaaldemocraat die te eerlijk was voor de PvdA, die - in het fragment hierboven - nog even de Vraag der Vragen stelt: als die radicale booslims de vrijheid van meningsuiting mogen gebruiken om hun Heilige Gelijk te prediken, waarom mag je daar dan hier niks tegen doen? Vrij vertaald: hoe kan en mag die Al Fourqaan-moskee, met de huidige kennis over wat daar gebeurt, überhaupt nog open zijn? "Op het verlaten van de islam staat letterlijk de doodstraf. Die vrijheid van meningsuiting claimen ze wel voor zichzelf, maar houden wij dat dan ook?"

Hierrr is De Lokroep in drie keer 52 minuten terug te kijken.