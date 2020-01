Sorry maar deze nieuwe Duncan moesten wij even googelen

Niet Jantje Smit, niet Jim, niet Jamai, niet Jerney Kaagman, niet Jaap Reesema, niet Jasperina de Jong, niet Joan Franka (gelukkig niet Joan Franka) en ook niet de 3 J's. Nee Jeangu Macrooy gaat Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival in Nederland. Dat staat in het AD en het AD is immers de krant van de Koningin Van De Showbizz Angela de Jong dus het is waar. Spotify-lijstje DAARRR. HUP HOLLAND! HUP JEANGU!