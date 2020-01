Wij geloven niet in complotten. Maar complotten bestaan wel. En als het aluhoedje qua tekst dan ook nog eens strak gevouwen is. Sja, dan moeten we wel knippen en plakken. Uit de stijlloze inbox:

Beste Redactie,

Allereerst; hartstikke bedankt voor de snelle en duidelijke berichtgevingen in de nacht van de aanvallen in Irak. Ik herinner mij niet welke medewerker ervoor op is gebleven maar die man (m/v) verdient een extra kop koffie met luxe koekje.

Er mist echter iets. En dat is wellicht de sleutel tot het ontcijferen van de hele situatie daar, maar ik lees en hoor er vrijwel niks over. Het baart mij zorgen, want een media stilte is precies wat ik verwacht als het waar zou zijn. Het bevestigt ook waarom er tegenstrijdige berichten in jullie artikel van deze ochtend staan, en verklaart waarom er nog geen 52 culturele doelen zijn afgefikt zoals beloofd was. Laten we de olifant in de kamer even aanpakken, te beginnen bij een heel klein zinnetje in de McFlurry van updates tijdens die nacht:

"UPDATE 4.52 UUR - Iran ook nog ff getroffen door aardbeving"

Jeetje, ik ben geen rekengeit van het CBS, maar what are the odds? En nog 4,9 ook. Mijn vriendin, een amateur-seismoloog-nerd checkt het na op seismoloog apps en bevestigd mijn vermoeden: het was inderdaad in een berggebied. Daarbij een screenshot waarvan je OF gaat lachen OF jodiumtabletten gaat inslaan, toegevoegd aan deze email als bijlage (na de breek - red.) In die gemeenschap zie je overigens niet snel een trol, 99% is oersaaie meuk.

Ik mis deze info in de rest van het nieuws. Dit is ietsjes meer dan speculatie. Stel dat je Iran bent en je moet het opnemen tegen de US. Dan moet je jezelf zwaar bewapenen en stap je uit de nucleaire deal. Daarna zal je een test moeten uitvoeren. Zoiets publiekelijk uitvoeren is natuurlijk een mooie manier om je vijanden te verenigen dus doe je dat stiekem, zie Noord-Korea hoe het niet moet. En hoe beter dit te verhullen dan met een afleidingsmanoeuvre met trage raketten, vliegtuigcrash en een toevallige aardbeving? Een Kansas City shuffle op wereldformaat.

Dat wordt er dus ook bedoelt met de berichtgeving van Iran over: "Nee, we willen geen oorlog maar we zijn ook nog niet klaar." Dit was gewoonweg de aanslag nog niet. Trump weet dit hopelijk ook en beseft dat een drone niets doet tegen een ondergrondse bunker in de bergen, die -surprise surprise- niet veel kilometers van Iran's enige nucleaire power plant staat (alweer: zie Noord-Korea) . Het is een valide reden om niet 52 doelen te striken maar hier op te focussen.

Ik ben geen tinfoil hat (ghe - red.), en mijn strategische kennis is beperkt tot Command & Conquer (haha, GLA faction). Maar het lijkt mij wel de moeite waard om dit wat verder uit te spitten. I hope I'm wrong.

Goed, ik ga weer verder 4D chess spelen. Groetjes aan Joris en de rest van de redactie.

[Naam bij redactie bekend]