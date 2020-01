ALLAHU AKBAR. De man die vanochtend ALLAHU AKBAR schreeuwde in de trein naar Rotterdam, is gisteren niet opgenomen door GGZ-instelling Altrecht. ALLAHU AKBAR. Dit, terwijl hij een psychische stoornis heeft, hij zijn eigen familielid aanviel en dat familielid aangifte deed bij de politie. ALLAHU AKBAR. Dat zegt zijn zus tegen het Algemeen Dagblad. ALLAHU AKBAR. De man loopt al vier dagen rond met een psyschose. ALLAHU AKBAR. Vanochtend werd hij door de politie op Rotterdam Centraal uit de Thalys gehaald, omdat hij een reiziger aanviel en ALLAHU AKBAR in de trein schreeuwde. ALLAHU AKBAR. "Bezuinigingen", kreeg de familie gisteren als reden van de hulpinstanties te horen waarom hij niet werd opgenomen. ALLAHU AKBAR. Vorig jaar moest de politie 96.000 keer in actie komen vanwege een verward persoon. ALLAHU AKBAR. Maar volgens de zorgverzekeraars heeft dat allemaal niets met bezuinigingen op de GGZ te maken. ALLAHU AKBAR.