Hartstikke fijn dat Hannie de Handenweigeraarster en die andere geelgehesde nono's een tijdje mochten zwelgen in een ongemakkelijk plasje van hun eigen ellende, maar het blijkt allemaal tevergeefs. WE HEBBEN NOG STEEDS DE DUURSTE PEUT VAN EUROPA (en Mark Rutte is nog steeds niet weg). Zelfs duurder dan in duur land Noorwegen - komt allemaal door de accijns. Niet dat het Nederlandse aftreksel van de gele hesjes lekker ging op brandstofprijzen trouwens, want Zwarte Piet en NOS = Fake News topten de prioriteitenlijst. Maar hey, Hannie het gele hesje had wel de hand van Rutte geweigerd en dat was ook heel belangrijk. Gelukkig heeft Nederland wel de laagste BPM van Europa! O nee ook niet.

En ook de STOMSTE benzine van Europa