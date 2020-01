Terwijl Trump zijn navigatie instelt op de derde Golfoorlog, via een kunstmatig einde van generaal Soleimani, zitten wij te rommelen aan een warmtepomp. De Simpsons voorspelden zijn presidentschap en zelfs een vijfde Golfoorlog, dus dit gaat nog wel een tijdje door.

Trump heeft in zijn eigen achtertuin wat gepruttel over een impeachmentprocedure, wat doet denken aan 1998, waar Bill Clinton de fameuze woorden "I did not have sexual relations with that woman" en "I refer to my previous statement" uitsprak. Bill Clinton gebruikte toen een vierdaags bombardement van Irak om de aandacht van zijn privéproblemen af te leiden.

Trump gaat wellicht veel verder, hij heeft de meest nucleaire optie ingezet om herkozen te worden: oorlog. Nog nooit heeft een Amerikaanse president tijdens een oorlog een herverkiezing verloren. Zelfs niet tijdens de Vietnamoorlog. United we stand, divided we fall, kritische kiezers veranderen in volgzame strijders, allemaal netjes onder The Star-Spangled Banner.

De mate waarin Trump ruim 21 jaar en een week na Bill Clinton in herhaling valt, is majestueus. Allebei bombardeerden ze Bagdad, allebei deden ze dat tijdens een impeachmentprocedure thuis en allebei gebruikten ze de nieuweste militaire technologie. Bill Clinton vuurde 250 op afstand bestuurbare Tomahawk raketten af, Donald Trump stuurde een drone. De koersen van wapenproducenten en olie gaan weer door het dak.

Het liquideren van generaals is een methode die Israël al decennia gebruikt tegen Hamas, Fatah en Hezbollah. De oprichter van de militaire afdeling van Hamas, Mahmoud Al-Mabhouh, kreeg in een hotel in Dubai een kussen in zijn gezicht geduwd, hij overleefde de aanslag niet. Zo'n luxueus leven of zachte dood is de meeste terroristen en hun slachtoffers niet gegund.

Zoiets ethisch of moreel beschouwen is een onmogelijke taak. Het heeft helaas niet de gewenste rust gebracht. Het is alsof je de kop van een draak afhakt, dat geeft even een intermezzo, en daarna heb je drie nieuwe koppen. Dat proces wordt al eeuwen herhaald. Je zou kunnen filosoferen over een schuldvraag of over wie er begonnen is, maar dat brengt alleen een nieuw conflict, geen vrede of oplossing.

Het geeft vooral het middenkader van strijdlustige instellingen een beter carrièreperspectief. Binnen de commandostructuur schuift iedereen weer een plekje omhoog, en de piramide wordt ook een stukje breder. Een stoelendans met steeds betere en meer stoelen. De nieuwe vacatures, politiek draagvlak en financiële middelen worden ontvangen als een geschenk van boven.

De precisiebommen zijn louter een VUT-regeling. Het geeft niet alleen een wapenwedloop, maar ook een stukje zingeving waarin mannen en vrouwen van alle strijdkampen gemotiveerd raken zich aan te melden en naar wapens te grijpen. Het geeft deze jongeren een doel en betekenis aan hun leven. Ze ontlenen hun identiteit aan deze doodscultus.

Binnen dit model moeten mensen tegen elkaar worden opgezet. De halve NAVO is natuurlijk weer #teamolie, maar het #teamIran bestaat uit kleine landjes zoals China of Rusland. Trouwens niet alleen qua zandbak, maar ook qua handel en emissie. Dit is geen beweging naar korte geweldsincidenten, nee, er wordt strategisch gehandeld gericht op de lange termijn.

Rusland legde pijpleidingen aan om ook gas aan China te verkopen, niet meer afhankelijk te zijn van EU-afname. China legt een zijderoute aan om meer producten sneller te kunnen leveren, maar ook minder afhankelijk te zijn van de Rotterdamse haven. Dat treinen meer koolstofdioxide uitstoten dan zeevaart, weegt in Peking niet mee. Dat land zag zijn uitstoot verviervoudigen sinds het peiljaar 1990.

Wij doen moeilijk over een vuurwerkverbod, stikstofverbod, rookverbod, fosfaatverbod en gasverbod. Het vormt samen een tunnelvisie op het voorkomen van problemen met lokaal beleid, terwijl succes afhankelijk blijft van wereldwijd beleid. Productie wordt hier steeds moeilijker, China en andere exporteurs bedanken voor alle extra afzetmogelijkheden en bedrijfsgeheimen.

Windmolens staan als religieuze kruizen op het grasland, om bij overstroming aan te geven waar Nederland lag. De huizenbouw blijft fors achter ten opzichte van de immigratie. Het kabinet zit op 14 miljard budgetoverschot, klaagt over Oud & Nieuw, terrorismedreiging en geopolitieke instabiliteit, maar verdubbelt niet het budget van de AIVD en vergeet nog steeds de NAVO-norm van 2% defensie-uitgaven.

We proberen een postzegel te redden van de ondergang, zonder de oorlogen, uitstoot of moordende concurrentie van over de horizon te zien. Het kabinet lijkt een beetje onbevangen te spelen met een zandkasteel, niet verwachtend dat het vloed, winter en ongezellig gaat worden. Een kind dat een spelcomputer op een verlanglijstje zet, terwijl de ouders de eindjes aan elkaar knopen.

We zijn niet alleen, kijk eens naar het hele schaakbord.