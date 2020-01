Weet je wat een goed referendumonderwerp is? Een vuurwerkverbod JA/NEE. Maar ja. D'66 heeft liever anarchie. Zoals hierboven, in een explosieve bijdrage aan het nationale debat rond de War on Jaarwisselings. Man is niet blij met de grote plofpotten van zijn buren, en denkt dat ie het strijdbare sierspul terug naar z'n Chinese maker kan sturen door de doos simpelweg ondersteboven te kieperen. Wat er dan gebeurt, zal niemand verbazen. Krek wat we zeggen: perfect referendumtopicje, dat vuurwerk. Kan Rambo gewoon z'n stemrecht gebruiken in plaats van huid, haar, have & goed in de waagschaal van de volkswoede te leggen.

Bij de Tele tekende zich al een duidelijke nee/JA af, de Staatsomroep is petities aan het optellen, en de Roze Thermometer prikt derhalve vandaag ook maar eens in de aars van (anti-) pyromaan polderland en vraagt hieronder:

Roze Vuurwerkreferendum Algeheel vuurwerkverbod en alleen nog centrale shows per gemeente? Ja, dat wil ik

Update. 2019 was erger dan 2018