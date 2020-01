Ondertussen wordt het ook heter en heter in het Midden-Oosten van Nederland, te weten de postbezorging aan bedrijven. Zojuist is zijn de politie en de Explosieven Opruimings Dienst van Defensie in Amsterdam uitgerukt voor een 'verdachte brief' bij het Okura hotel. Gisteren werd bekend dat er bij zes bedrijven brieven zijn aangetroffen met explosieven die 'zwaar lichamelijk letsel' hadden kunnen veroorzaken. Op de brieven staat d dat ze afkomstig zijn van de Al Qudsbrigade het Centraal Invorderings Bureau in Rotterdam, maar dat incassobureau heeft er volgens de politie niets mee te maken. Wordt vervolgd.