Gifje. Nederlandje 2020 en Nederlandje 2120. Amersfoort ligt nog niet aan zee, en Noord-Holland bestaat ook nog. Wat heet. Heel Nederland is Groen & Gelukkig! Kijk wat een hoop bossen en duinen. Over 100 jaar is driekwart van de bevolking LGBTQIAP, dus je moet ergens cruisen - we bedenken ook maar wat. Nee maar serieus, dit is dus een serieuze studie van de Landbouwuniversiteit (mag je niet meer zeggen, doen we toch) Wageningen naar Nederland over een Eeuw.



Amsterdam zit aan Almere vast. Half Friesland staat vol met heide. Brabant is weer bos. Deventer, Enschede en Almelo zijn miljoenensteden. We hebben er een waddeneiland bij, de Noordoostpolder is een stukje kleiner. Het Groene Hart is geïnundeerd. En allemaal privé-eilandjes voor VDD66GRLinksers in Markermeer en IJsselmeer.



Vissers en boeren zijn bijna allemaal uitgemoord, en de Noordzee staat tjokvol windmolens en zonneparken omdat uw omgevolkte achterkleinkleinkleinkinderen de godganse dag op een oogscherm zitten terwijl ze zeewier-chips aan het eten zijn. Ook zin in de toekomst? Bericht bij de NOS daarrr. Hoge resolutie WUR-kaart HIERRR.

GEFOPT!

PS: Geinige postitieve plannetjes allemaal. Maar het gaat natuurlijk niet door. Want in 2050 krijgen we eerst nog de Tristate City met 30 miljoen inwoners.