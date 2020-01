There is a new sheriff in town

Nou mensen uit Nagele, kennelijk zijn jullie een stel stompzinnige idioten. WANT WIE HEBBEN WE DAAR? HET IS ROBERT! ROBERT DE ROBOT! Hartstikke knap gemaakt enzo, maar Robert is een tekenfilmmakkertje. En hij komt de inwoners en huizenbezitters van Nagele (nog geen 2k, die kennen elkaar allemaal van de kerk, de voetbalclub en het fietsenhok) vertellen dat ze allemaal van het gas moeten. Dat kan kennelijk niet op een normale volwassen manier, dus gebeurt dat via Robert de Lulrobot. Als Nagele nu niet collectief van het gas gaat weten wij het ook niet meer. Video na de klik.