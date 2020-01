Een harde klap voor iedereen die een ontzettende fan is van Marvel vanwege de realistische verhaallijnen. Er komt binnenkort een Marvel film met een transgender superheld. Dit is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. Slechts een heel klein percentage van de bevolking is transgender, dus het is wel érg toevallig dat er daar nou net die ene tussen zit die een Marvel superheld wordt. Hoe gaan ze dat überhaupt doen, heeft dat karakter dan opeens twee identiteiten ofzo? Dat hij/zij het ene moment man is, en het andere moment vrouw en dat niemand ze dan ooit in dezelfde ruimte heeft gezien? Erg vergezocht dit hoor Marvel.