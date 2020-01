TIP 1: Zeg abonnement Volkskrant op.

TIP 2: Ga naar kiosk. Koop geen Volkskrant.

TIP 3: Besteed geen geld aan aanschaffen Volkskrant.

TIP 4: Zet budget 'voor kopen Volkskrant' op 0.

TIP 5: Annuleer via de Volkskrant geboekte vliegreis.

TIP 6: Stuur met Kerst gekregen boekje Volkskrantcolumns Sylvia Witteman terug naar bol.com.

TIP 7: Zet iedere maand 700 euro opzij, en lach alle paupers uit die geen 700 euro in de maand opzij kunnen zetten omdat ze nog steeds de Volkskrant lezen. Beleg in aandelenfondsen.