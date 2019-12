Heb je net voor 3000 euro aan Grondbommen, Wenspijlen, Duizendklappers en Chinese Bejaardenbangmakers gekocht, komt een Mistwolk des Doods je jaarlijkse vuurwerkfeessie van 70 miljoen euri verpesten. Zeer grote kans dat het zicht in grote delen van Noord en Midden-Nederland tijdens het moment supreme beperkt blijft tot een paar meter. Nou, dan gaan we maar naar Den Haag dan. Daar zijn ze dol op pyro-gedoe. Gratis bier bij Henk Bres & Richard de Mos. Na afloop vreugdevuur (spontaan). Weerkaart via Weerman Robert.