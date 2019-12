Bij een zware aanrijding op de N317 langs Doesburg raakten gistermiddag vier mensen uit Velp gewond. Een 49-jarige man en een 51-jarige vrouw raakten lichtgewond, een 81-jarige man raakte zwaargewond. Een 80-jarige vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar Politie Gelderland liet vanochtend weten dat zij aan haar verwondingen is overleden. "De auto werd - volgens de politie mogelijk opzettelijk - van achteren aangereden, schoot van de weg, sloeg over de kop en belandde in de berm." Er wordt rekening gehouden met opzet "op basis van getuigenverklaringen en de verklaringen van de andere inzittenden van de auto van het slachtoffer." De bestuurder van een inmiddels aan de voorkant beschadigde "donkere stationwagen" ging er na de aanrijding vandoor en is nog altijd spoorloos. De zwaargewonde 81-jarige man is buiten levensgevaar. De samenstelling van de slachtoffers doet vermoeden dat het een gezin/familie op leeftijd betrof of zo. Wat een tragiek.