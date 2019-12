Na het afschaffen van het melkquotum vreesde iedereen dat de quota langzaam uit zouden sterven, maar ineens duiken ze overal weer op. Je hebt nu niet alleen vrouwenquota in de Raad van Commissarissen van bedrijven, maar ook vrouwenquota in de kunst! Wij willen dan graag ook een leguanenquotum in de dierentuin, een plankenquotum bij de doe-het-zelf-zaak, een huidverzorgingsproductenquotum bij de drogist, een oorlogsmisdadigersquotum bij interviewprogramma's op de NPO, een zwartlakquotum voor overheidsdocumenten, een loempidellenquotum in de snackbar, een letter G-quotum op toetsenborden, een tramshotsquotum in de nieuwe afleveringen van Baantjer, een Quote-500-quotum in artikelen over Gerard Sanderink, een linksbuitenquotum bij aankopen van Feyenoord en een sigarenquotum tijdens het biljarten. Doe sowieso maar een quotaquotum voor onze samenleving als geheel. Geen quotum is illegaal! Ja toch?